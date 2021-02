Demos untersagt: FPÖ beantragt Sondersitzung

Die FPÖ will bei der Sondersitzung eine Dringliche Anfrage an Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) einbringen. Der Titel lautet „Für die Freiheit - Gegen Zwang, Willkür und Rechtsbruch“ und sei damit bewusst identisch mit dem Motto der untersagten Demonstration vom Wochenende gewählt, erläuterte Kickl. Die FPÖ will damit „den unermüdlich gegen den Corona-Wahnsinn kämpfenden Bürgern auch eine Stimme im Hohen Haus geben und ihre Anliegen verstärkt in die politische Debatte einbringen“, begründete Kickl diesen Schritt.