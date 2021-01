Promi-Wirt Ho: „Natürlich ist der Koch noch da“

Blick nach vorne: Sie betreiben Lokale, Clubs, ein Hotel und nun ein Uhrengeschäft.

Ich mache immer meine Passion zum Beruf. Wie die Gastro und der Kunsthandel ist jetzt auch der Uhrenhandel zum Business geworden. Im One Of One wurde eine Uhrenboutique eingerichtet mit Marken wie Jacob und Co., HYT und seltenen, limitierten Modellen.