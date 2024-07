Geteilte Zwischenbilanz für Wiens Sommerbaustellen

Einige Projekte starten jetzt erst

Wer in der letzten Zeit während der Nacht den Verteilerkreis Favoriten passiert hat, weiß es schon: Auch hier wird noch eine Sommerbaustelle aufgemacht, die Vorbereitungsarbeiten laufen schon. Am 29. Juli aber wird es ernst. Dann wird die Auffahrtsrampe vom Verteilerkreis auf die Tangente in Richtung Norden gesperrt, und zwar bis zum 12. August, damit deren Stützmauer saniert werden kann. Gleich bis Ende September werden die Arbeiten an der Lueger-Brücke dauern, die den Wienfluss beim Auhof-Center im Westen Wiens überspannt. Die Brücke wird zur Einbahn in Richtung Penzing und außerdem für Lkw gesperrt.