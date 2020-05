Corona-Kokain-Party: Jetzt spricht Szene-Wirt Ho!

So wie am Freitag, als Sie ja um 20 Uhr im Bett waren. Das ist doch ungewöhnlich.

Überhaupt nicht! Am Tag habe ich extrem viel Arbeit. Gerade mit dem Newman, das ist unser neues Lokal, das am 15. Mai aufsperrt und sich dem Wiener Schnitzel widmet. An dem Freitag war ich um 18 Uhr zu Hause, wir haben zu Abend gegessen bis 19.30 Uhr. Ich habe noch „Haus des Geldes“ auf Netflix geschaut, und gegen halb neun bin ich eingeschlafen. Der Einsatz war auch nicht um 20 Uhr, sondern um kurz nach neun, und da war ich im Tiefschlaf. Am nächsten Morgen hatte ich Anrufe meines Anwalts und PR-Beraters. Bei der Kombination wusste ich, dass etwas passiert ist.