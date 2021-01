SPÖ: Asyl-Kritik am Präsidenten „ungeheuerlich“

Peter Kaiser: Bei Härtefällen Länder und Gemeinden einbeziehen

Kärntens Landeshauptmann Kaiser will nun ernsthaft über das Thema Staatsbürgerschaften und die Anerkennung für alle in Österreich geborenen Menschen diskutieren. Zudem fordert der Landeshauptmann, dass bei derartigen Härtefällen zumindest auch Länder und Gemeinden angehört und ihre Stellungnahme in die Entscheidung über ein humanitäres Bleiberecht, das der Innenminister aussprechen kann, einbezogen wird. Vor kurzem hat auch die Menschenrechtsgruppe SOS Mitmensch eine Kampagne für die Einbürgerung in Österreich geborener Kinder gestartet.