Ex von Anderson-Gatte: „Hat ihn mir ausgespannt!“

Deshalb fiel Carey aus allen Wolken, als ihr Dan im Dezember ein SMS schickte, dass er am nächsten Tag Anderson heiraten wird: „Ich war so geschockt. Es war so surreal, wie in einem schlechten Film. Er hat nicht nur mir und den Kindern, sondern auch vielen anderen damit weh getan. Dan hat Freundschaften und Geschäftsbeziehungen verloren.“