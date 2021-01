Pamela Anderson hat zum sechsten Mal geheiratet

„Ich bin genau da, wo ich sein sollte - in den Armen eines Mannes, der mich wirklich liebt!“ Am Dienstag verblüffte sie die Welt mit der Ankündigung, sich aus Social Media zurückziehen zu wollen. Jetzt bestätigte Pamela Anderson eine weitere Schockmeldung in der „Daily Mail“: Sie hat (mal wieder) heimlich geheiratet. Die 53-Jährige hat bereits am Heiligen Abend ihrem Bodyguard Dan Hayhurst das Jawort gegeben. Und das im kleinsten Kreis im Garten ihrer Villa auf dem kanadischen Vancouver Island.