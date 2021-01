Der FAC hat seinen neuen Trainer gefunden

Der FAC hat mit Roman Ellensohn einen neuen Cheftrainer gefunden. Der 37-jährige Vorarlberger tritt beim Fußball-Zweitligisten die Nachfolge des mit Beginn des Jahres zum Bundesligisten SV Ried abgewanderten Miron Muslic an. Ellensohn, der aktuell die UEFA-Pro-Lizenz-Ausbildung absolviert, coachte zuletzt in der Vorarlberger Eliteliga den drittklassigen Dornbirner SV und wird seine Tätigkeit am Montag aufnehmen.