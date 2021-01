Paketwagen kracht über Böschung und landet am Dach

Mehrmals überschlagen hat sich ein Paketwagen bei einem Absturz am Mittwoch in Stumm im Zillertal. Der ungarische Lenker (25) war in einer Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand hinausgeraten, der Pkw stürzte daraufhin etwa vier Meter eine Böschung hinunter und kam auf dem Dach zum Liegen. Zur Abklärung von Verletzungen brachte man den 25-Jährigen ins Spital nach Schwaz.