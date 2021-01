Brisant: Apothekerin aus NÖ in Vorarlberg geimpft

Lebensgefährte: „Alles korrekt abgelaufen“

Wie „MedMedia“ berichtete, kamen in Vorarlberg alle Gesundheitsberufe am 9. Jänner in einer Impfstraße am Dornbirner Messegelände zum Impfen dran - dazu zählten auch die Apotheker. Zuvor musste man sich per eigenem Berufsgruppen-Code anmelden. Für ihren Lebensgefährten sei alles korrekt abgelaufen. „Sie ist meine Lebensgefährtin, sie hat einen Wohnsitz in Vorarlberg und arbeitet auch immer wieder in meiner Apotheke im Sinne des Familienverbandes mit“, sagte er im Interview mit „MedMedia“. Er selbst habe sie zur Impfung angemeldet.