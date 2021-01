Österreichs Eurofighter stoßen an ihre Grenzen

Auf einmal wurde es still im Linzer Umland. Das gewohnte Grollen der Saab 105 OE-Triebwerke, das ein halbes Jahrhundert lang zu Hörsching gehörte, ist Anfang des Jahres verstummt. Mit der Außerdienststellung von einem der zwei abfangfähigen Jets des Österreichischen Bundesheeres ohne Nachbeschaffung wiegt nun die gesamte Last der Luftraumüberwachung auf den verbliebenen 15 Eurofightern in Zeltweg. Doch der Stützpunkt ist am Limit. Es hakt an mehreren Ecken: