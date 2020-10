Startschuss für möglichen Eurofighter-Verkauf

Was mit einem ungewöhnlichen Brief aus Indonesien im Sommer begann (die „Krone“ berichtete), hat nun erstaunlich konkrete Züge angenommen: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat am Dienstag ihren indonesischen Amtskollegen Prabowo Subianto empfangen, um mit ihm erstmals persönlich über einen Verkauf unserer 15 Eurofighter zu sprechen. In einer Aussendung sprach Tanner danach von einem „Startpunkt für die ersten Gespräche auf Fachebene“.