Drogenkurier hatte ein Kilo „Gras“ im Gepäck

Verpackt in 13 Säcke

Bei der Kontrolle stellten die Beamten im Rucksack über ein Kilogramm Cannabiskraut, verpackt in 13 Plastiksäckchen, fest und nahmen den 21-Jährigen fest. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Beschuldigte zu einer in Salzburg operierenden Tätergruppe gehört. Der 21-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum Salzburg eingeliefert und bereits einvernommen. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Überstellung in die Justizanstalt Salzburg an.