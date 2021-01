Todesdrama um Familienvater

„Wir sind fassungslos“, sagen auch die Sanitäter-Kollegen von Patrick F. Der junge Burgenländer war seit seinem Zivildienst im Jahr 2008 in der Freizeit ehrenamtlich beim Roten Kreuz als Rettungssanitäter engagiert, half Menschen in Not und rettete Leben. „Außerdem übernahm er die Verantwortung für die Leitung der Ortsstelle in Landsee. Er war ein vorbildlicher Kollege“, weiß Sprecher Manuel Komosny.