„Leute von Lockdown zu Lockdown mehr unterwegs“

Die meisten „Daheimbleiber“ gibt es in Wien

Am kooperativsten verhalte sich die Bevölkerung der Bundeshauptstadt. „Wir sehen, dass Wien den höchsten Anteil an ‚Zuhausebleibern‘ hat und das eigentlich seit dem Sommer durch die Bank gehabt hat.“ Am zweitbesten schneide die Steiermark ab. Am geringsten sei der Anteil der „Daheimbleiber“ in den westlichen Bundesländern Vorarlberg, Tirol und Salzburg.