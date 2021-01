ÖSV-Mann Striedinger: Leider kein Lotto-Millionär

Österreichs Überraschung des Tages war Daniel Hemetsberger - mit Startnummer 37 auf Platz zehn. Der 29-jährige Oberösterreicher jubelte im Ziel euphorisch: „Das bisher beste Weltcup-Ergebnis meiner Karriere auf der schwierigsten Abfahrt der Welt! Ich kann’s kaum glauben, was mir da gelungen ist.“ Und das nach dem „Horror-Freitag“, an dem auch Hemetsberger bange Stunden des Wartens vor dem Abbruch erlebt hatte: „Die mentale Anspannung war enorm. Nach dreieinhalb Stunden Warten und all den Stürzen war ich deutlich ausgelaugter, als wenn ich gefahren wäre.“ Gestern gab’s die Versöhnung und als Lohn einen Startplatz für den heutigen Super-G!