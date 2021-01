Himmelberg: Das Tal der 100 Quellen

Die Tiebelquellen entspringen in Himmelberg, bei einer Wanderung spürt man die Kraft des Wassers hautnah. Aus den rund 100 Quellen sprudeln pro Sekunde 660 Liter an die Oberfläche, ein einzigartiges Naturschauspiel. Dort befinden sich auch die Venezianer Säge und die Mehlteurer Flodermühle - früher trieb die Tiebel mehr als 100 Mühlen und Schmieden an.