Schwarzgeld? Pleitebank sorgt erneut für Aufregung

Detaillierte Auflistung

Streng vertrauliche Aufzeichnungen spiegeln wider, in welchem Ausmaß mit dem Ersparten der geschädigten Kunden jongliert worden war. So gingen an einem Tag unter Kennworten wie „SVM Austria“ und „SVM Rapid“ fast 200.000 € über den Bankschalter (siehe Ausriss unten). Angeführt sind auch Firmen von regionalen Wirtschaftstreibenden, die jetzt auf der Liste der Beschuldigten im Bankskandal stehen.