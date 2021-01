Gina Lollobrigida motiviert Landsleute zur Impfung

108-jährige Italienerin geimpft

Nachdem sie eine Corona-Infektion überlebt hat, ist eine 108-jährige Italienerin als einer der weltweit ältesten Menschen gegen das Virus geimpft worden. Fatima Negrini erhielt die Impfung am Montag zusammen mit anderen Bewohnern ihres Pflegeheims in Mailand. Die Verfügbarkeit des Impfstoffs bedeute für die Bewohner „einen ersten Schritt zur Rückkehr in den friedlichen Alltag“ sagte der Sprecher des Heims, Matteo Tessarollo.