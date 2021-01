Streit um Helmpflicht für E-Scooter entbrannt

Die beiden Unternehmen befürchten, dass die Helmpflicht potenzielle Kunden davon abhalten könnte, die E-Roller zu mieten. E-Roller sind nicht wie Motorroller mit kleinen Koffern ausgestattet, in denen die Helme verstaut werden könnten. „Um diese einzubauen, braucht man Zeit und Investitionen, was in dieser schwierigen Pandemie-Zeit nicht einfach ist“, so Campione.