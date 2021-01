Viele Skiorte haken Osterferien bereits ab

Ganz ähnlich sieht es auch in den anderen Skigebieten des Bundeslandes aus. Am Montag berieten Salzburgs Seilbahner, wie sie in diesem so speziellen Winter weiter vorgehen wollen. Das Ergebnis: Bis zu den Semesterferien werden die Lifte – zumindest im Teilbetrieb – weiterfahren. Was nach dem 21. Februar passiert, ist offen. „Jetzt heißt es rechnen, ob und wie lange es sich rentiert“, sagt Erich Egger, Chef der Schmittenhöhe und Sprecher der Seilbahner. Er selbst will die Lifte in Zell am See möglichst auch „in den März hinein“ noch offen halten. Ob Skifahrer auch zu Ostern noch auf die Schmittenhöhe kommen können, ist hingegen noch fraglich.