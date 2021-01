Putin-Gegner ruft zu Protest „auf der Straße“ auf

„Neue Stufe der Gesetzlosigkeit“

Am Montag machte die russische Justiz Nawalny in einem Polizeirevier einen Eilprozess. In einem Video bei Twitter beklagte dieser, dass die Justiz in Russland eine neue Stufe der „Gesetzlosigkeit“ erreicht habe. „Ich habe schon viele Verhöhnungen der russischen Justiz gesehen, aber so etwas Illegales wie das hier habe ich noch nie gesehen“, so der Kremlkritiker.