Spitzenplatz statt Pause: „Bin zum Glück gelaufen“

Was für ein packender Abschluss der Biathlon-Bewerbe in Oberhof! Nach dem Debakel in der Staffel trumpften Österreichs Herren im Massenstart auf. Bis zuletzt kämpften Simon Eder und Felix Leitner ums Stockerl. Während Letzterer als Zweiter erstmals vom Einzel-Podest lachte, wurde Eder Fünfter.