Posten neu besetzt: Casino-Chef in Velden gesucht

Neuer Direktor gesucht

Interimsmäßige Vertretung ist Hermann Weissitsch. In seiner 37-jährigen Tätigkeit bei Casinos hat Weissitsch schon viele Aufgabengebiete durchlaufen. Nach einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt als Manager in Griechenland war er in Gastein und Seefeld tätig. Seit 2006 war er Controller in Velden. Jetzt hat er die Führung übernommen. Laut Pressesprecher wird ein neuer Direktor gesucht.