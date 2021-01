Die Langläufer stürmen Faistenau

„Einige Leute pfeifen sich einfach nix.“ Alexander West kann über das Verhalten so mancher Gäste nur den Kopf schütteln. Auf der Suche nach einem freien Platz parken unzählige Fahrzeuge auf den Privatgründen des Faistenauers. Sein Haus ist in unmittelbarer Nähe der „Snowtubing“-Bahn. Dort und bei der nahe gelegenen Langlaufloipe tummeln sich an schönen Tagen bis zu 1000 Besucher. „An den Wochenenden flüchte ich, den Rummel tu ich mir erst gar nicht an“, sagt West.