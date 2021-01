Meister der Straßen stehen jetzt im Dauereinsatz

56.000 Einsatzstunden haben die Mitarbeiter der Straßenmeistereien heuer in diesem schneereichen Winter bereits geleistet! Und es werden wohl noch viel mehr - erst am Donnerstag hielt erneuter Schnee die Kräfte in Oberkärnten wieder auf Trab. Die Räumeinsätze verursachen hohe Kosten - in Millionenhöhe.