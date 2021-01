Houston schlägt Pöltl-Klub im 1. Spiel ohne Harden

Der Wiener war 15:26 Minuten zum Einsatz gekommen. Er verbuchte zwei Punkte, sechs Rebounds (vier in der Offensive), drei Assists und zwei Blocks. Topscorer der Spurs war Keldon Johnson mit einer Karrierebestleistung von 29 Zählern. Die Rockets wurden von Christian Wood angeführt, der 27 Punkte und 15 Rebounds verzeichnete. Sterling Brown, der Hardens Platz in der Startformation eingenommen hatte, steuerte 23 Zähler bei. Schon am Samstag treffen die beiden Teams neuerlich aufeinander. Die Spurs brennen auf Revanche.