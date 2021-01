„Lockdown hängt von den Infektionszahlen ab“

Sollte die Liftanlagen dann dennoch weiter wie bisher geöffnet bleiben?

Ja, für die Einheimischen sollten die Skigebiete offen halten. Das läuft bei uns problemlos und reibungsfrei und ist auch nicht mit der Situation in Niederösterreich vergleichbar. Unsere Skigebiete haben eine viel höhere Kapazität.



Was sagen Sie zum Fall der infizierten britischen Skilehrer in Tirol?

Wir haben genau recherchiert, ob es auch Spuren nach Salzburg gibt und die gibt es nicht. Einzig eine Skischule mit Sitz in Kaprun organisiert diese Vorbereitungskurse für die Skilehrer-Anwärter-Ausbildung. Die Kursteilnehmer sind alle in drei Häusern in Tirol untergebracht. In einem kam es zu den Infektionen von neun Briten und sieben heimischen Skilehrern.