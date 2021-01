Eagles trennen sich von Super-Bowl-Coach Pederson

In der aktuellen Saison enttäuschten die Eagles in der schwächsten Division, der NFC East, mit nur vier Siegen in 16 Saisonspielen. Danach musste sich der 52-jährige Pederson zudem gegen den Vorwurf wehren, das letzte Saisonspiel gegen das Washington Football Team (14:20) abgeschenkt zu haben, um einen besseren Draft-Pick zu bekommen. Durch den Sieg zog Washington statt der New York Giants in die Play-offs ein.