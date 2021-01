Aufholjagd im Nationencup macht Ski-Boss happy

Straßer hatte es bis gestern ausschließlich in den „Städte-Rennen“, also in Parallel-Formaten, aufs Podest geschafft: ein Sieg 2017 in Stockholm, zweimal Dritter 2018 in Oslo und Stockholm. Jetzt sicherte er sich als erster Slalom-Sieger nach dem Ende der Ära von Felix Neureuther einen Platz in den deutschen Ski-Geschichtsbüchern.