Business-Touristen können in Kärnten wieder buchen

Auch für Kurgäste gelten Ausnahmeregeln. Liegen derartige Gründe vor, kann man in Kärntner Beherbergungsbetrieben oder Frühstückspensionen einchecken. Derzeit bieten in Kärnten einige Hotels auf booking.com ihre Zimmer an. „Die unaufschiebbaren beruflichen Gründe werden dort in erster Linie als Argumente angeführt“, heißt es seitens der Wirtschaftskammer.