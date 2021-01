Iran soll Urananreicherung unverzüglich einstellen

Maas warnt vor „fatalen Folgen“

„Wir leben in einer Zeit, die sich wieder in eine Aufrüstungsspirale entwickelt hat. Und wenn wir weiterhin nur dasitzen und zugucken, wird das fatale Folgen haben", sagte Maas am Mittwoch im jordanischen Amman anlässlich einer Abrüstungskonferenz mit Vertretern aus 15 anderen Staaten. Gleichzeitig bekannte er sich aber zur Beteiligung Deutschlands an der nuklearen Abschreckung der NATO und damit auch zum Verbleib der US-Atombomben in Deutschland. Als Mitglied der NATO habe Deutschland Sicherheitsgarantien für seine europäischen Nachbarn übernommen und sei Teil der sogenannten nuklearen Teilhabe. „Und (wir) wollen das auch bleiben“, betonte der SPD-Politiker. Die Partei- und Fraktionsspitzen der SPD befürworten dagegen einen Abzug der Atomwaffen.