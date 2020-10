Abrüstungsvertrag: USA sprechen von „Einigung“

Die USA und Russland sind weiter uneins über die Bedingungen für eine Verlängerung des letzten großen Abrüstungsvertrags zwischen den beiden Ländern. Der US-Sonderbeauftragte für Abrüstungsfragen, Marshall Billingslea, sagte am Dienstag in einem Interview: „Wir sind bereit, das ,New Start‘-Abkommen für eine bestimmte Zeit zu verlängern“. Er glaubt daran, dass es eine „grundsätzliche Einigung“ auf den höchsten Ebenen der beiden Regierungen gebe.