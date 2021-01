Italien muss um Fahne & Hymne für Spiele fürchten!

Das Problem: Mit der geänderten Gesetzeslage wurde neben Coni eine neue Firma geschaffen, nämlich die vom Staat kontrollierte „Sport e Salute“ (Sport und Gesundheit). Coni verlor dadurch an Zuständigkeiten. Das IOC sah darin einen Einfluss der Regierung und damit gleichzeitig einen Verlust an Autonomie, der mit der Olympischen Satzung nicht vereinbar wäre. Die Folge ist, dass die italienische Flagge und Hymne von den wegen Corona auf 2021 verlegten Olympischen Spielen in Tokio verbannt werden könnten. Das IOC erwartet nach Angaben des Sprechers, dass die von Coni vorgetragene Lösung umgesetzt werde und die Regierungsbehörden sofort handelten.