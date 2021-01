SP und FP: Duell mit Zahlen zur Kriminalität

„Um 5,8 Prozent mehr angezeigte Straftaten gab es in St. Pölten im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Jahr davor – und das trotz Lockdown.“ FP-Stadtrat Klaus Otzelberger sieht sich durch Zahlen aus dem Innenministerium infolge einer parlamentarischen Anfrage bestätigt: „St. Pölten wird immer mehr zum Kriminalitäts-Hotspot.“ Die Landeshauptstadt sei demnach nur eine von wenigen Städten und Bezirken in ganz Österreich, in der die Zahlen steigen. „Unter den Tatverdächtigen befinden sich auch 137 Asylwerber“, betont Otzelberger. Er widerspricht daher vehement der Aussage von SP-Stadtrat Walter Hobiger, St. Pölten habe kein Sicherheitsproblem (die „Krone“ berichtete).