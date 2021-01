Becker-Tochter Anna Ermakova im sexy Glitzerdress

Während es sich viele Menschen an den Feiertagen rund um Weihnachten und Silvester in Jogginghosen auf der Couch gemütlich machten, wollte Anna Ermakova nicht auf ihren gewohnten sexy Look verzichten. Die Tochter von Boris Becker teilte pünktlich zum neuen Jahr auf Instagram ein aufreizendes Foto (siehe auch Video oben).