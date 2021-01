Explosion in Keller forderte Mittersiller Floriani

Gegen 16.30 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr in Mittersill ein, die Einsatzkräfte waren Minuten später vor Ort. Laut Angaben eines 53-jährigen Zeugen und Hausbewohners, konnte man im Haus zwei bis drei laute Knaller hören, worauf er in den Keller rannte und einen Brand in der kleinen Werkstatt entdeckte.