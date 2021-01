Pilotprojekt in Kärnten für elektronische Rezepte

In ausgewählten Apotheken in den Kärntner Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg startet die Österreichische Apothekerkammer im Frühjahr das Pilotprojekt „E-Rezept“. Danach wird ein dreimonatiger Pilotbetrieb in möglichst allen Apotheken und Arztpraxen in der Region erfolgen.