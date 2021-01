Stadlober im zweiten Tour-de-Ski-Rennen 15.

Teresa Stadlober hat nach dem verpatzten Auftakt bei der Tour de Ski der Langläufer am Samstag in Val Müstair (SUI) im Massenstart-Rennen über 10 km klassisch den 15. Rang belegt. Nach dem Aus bereits in der Sprint-Quali liegt sie nach zwei von acht Rennen nun auf Zwischenrang 18. Den Sieg holte die Schwedin Linn Svahn in 30:09,9 Minuten vor Julia Stupak (RUS/+0,7) und Jessica Diggins (USA/+0,8). Svahn führt in der Tour-Wertung vor Diggins und Landsfrau Frida Karlsson.