„Fast unmöglich, dass keine Fehler passieren“

„Dass keine Fehler passieren, ist fast unmöglich"

Auf die Frage, was denn nun zwischen den Ländern und dem Bund in den vergangenen Monaten schief gelaufen sei, meinte Schützenhöfer: „Länder und Bund sind gemeinsam stärker, wenn sie an einem Strang ziehen. Ich möchte nicht übertreiben, aber das war in den letzten Monaten schon schwierig - aber was soll es denn sonst sein? Das Gesundheitsministerium hat in diesem Jahr weit über 100 Verordnungen erlassen. Dass da keine Fehler passieren, ist fast unmöglich.“