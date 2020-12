Wetterchaos! Beide Bormio-Rennen erneut verschoben

Der Super-G der alpinen Ski-Herren in Bormio ist am Montag um 24 Stunden auf Dienstag verschoben worden. Die für Dienstag geplant gewesene Weltcup-Abfahrt soll nun am Mittwoch stattfinden (jeweils 11.30 Uhr, im LIVETICKER auf sportkrone.at). Die angekündigten Schneefälle verhinderten die Durchführung eines Rennens am Montag.