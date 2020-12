Corona-Maßnahmen bremsen heuer Grippewelle aus

834 Menschen an Grippe in Saison 2019/2020 gestorben

In der vorigen Saison wurden in Österreich rund 330.000 Influenza-Fälle, verzeichnet, die Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) berichtete von 834 Influenza-Toten. Generell wird der Zeitraum der Grippesaison von der Kalenderwoche 40 des Vorjahres bis zur Kalenderwoche 20 des aktuellen Jahres angegeben.