Heer verteilt eingetroffenen Corona-Impfstoff

Nachdem die ersten knapp 10.000 für Österreich bestimmten Biontech/Pfizer-Impfdosen in den frühen Morgenstunden am Samstag bei einem Pharmagroßhändler in Wien-Simmering eingetroffen waren, nahmen gegen Mittag Vertreter der heimischen Politik den heiß ersehnten Impfstoff offiziell entgegen. Der auf minus 70 bis minus 80 Grad Celsius gekühlte Impfstoff wird nun umverpackt und unter anderem vom Bundesheer an die Länder ausgeliefert. Am Sonntag sollen die ersten Impfungen erfolgen.