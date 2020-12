Der erste Blick in das geheime Impfstofflager

Noch heißt es warten auf die Zulassung der Covid-19-Impfungen und 17 Millionen Dosen - doch das Verteilerkonzept ist bereits fertig. In „Geheim-Bunkern“ an 17 Standorten soll der Impfstoff gelagert werden, die meisten davon sind bereits in Betrieb. „Krone“-Lokalaugenschein in den Hallen von Kwizda-Pharmahandel.