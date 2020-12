Rendi-Wagner: Corona-Impfung ist „große Chance“

Nach „für alle sehr herausfordernden“ Monaten startet am Sonntag in der gesamten Europäischen Union und auch in Österreich das Impfprogramm gegen das Coronavirus. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bezeichnete die Impfungen in einem am Stefanitag auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichten Video als „große Chance, um das normale Leben zurückzuholen“. Von der Regierung fordert sie eine Informations-Offensive.