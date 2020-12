FPÖ will ÖVP in den Weihnachtsurlaub schicken

In seinen Weihnachtsgrüßen in der „Krone“ hat der Politologe Peter Filzmaier an einen drei Tage geltenden Weihnachtsfrieden zwischen Politikern erinnert. Eine uralte Tradition, die schon seit 1320 gilt, als ihn der Direktor der Stadtverwaltung im finnischen Turku zuerst verkündet hatte. Davon ist allerdings hierzulande schon am Christtag keine Spur, denn zwischen der ÖVP, der FPÖ und den NEOS fliegen am ersten Weihnachtstag die Fetzen.