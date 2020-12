Wetter: Der Christtag bringt in Kärnten Neuschnee

Schnee am Christtag

Heute, Freitag, am Christtag bleibt es laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) weiterhin meist bedeckt mit dichten Wolken. Vor allem nach Südosten zu ist mit Schneefall zu rechnen, regnerisch wird es kaum. Im Laufe des Tages nimmt der Schneefall ab, am längsten schneit es im Bereich der Karawanken.