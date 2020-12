Falsche Queen hält alternative Weihnachtsansprache

In der BBC habe sie niemals Klartext und von Herzen sprechen können, beginnt die falsche Queen laut einem vorab veröffentlichten Videoausschnitt ihre alternative Weihnachtsansprache, die am Nachmittag des 25. Dezember auf Channel 4 ausgestrahlt wird. Sie sei daher dankbar, dass der Sender ihr die Möglichkeit gebe, zu sagen, was sie wolle - ohne dass ihr dabei irgendwer Worte in den Mund lege.