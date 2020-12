Streit eskaliert: Bruder stach auf Bruder ein

„Mein Onkel wurde niedergestochen“, lautete der Notruf eines Neffen, der am Mittwoch gegen 13.40 Uhr bei der Leitstelle der Landespolizeidirektion in Linz einging. „Es waren auf einmal so viele Polizisten da und auch die Rettung. Da wird einem ganz anders. Bei uns ist ja sonst nicht soviel los“, sagt eine Nachbarin des Tatorts im Schatten des Schlosses Wildberg.