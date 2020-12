EU-Abgeordnete gegen Hockey-WM im Lukaschenko-Land

Wegen der geplanten Eishockey-WM mit Weißrussland als Co-Gastgeber erhöht das Europaparlament den Druck auf den Eishockey-Weltverband (IIHF). Staatschef Alexander Lukaschenko, „ein brutaler Diktator und selbsterklärter Eishockey-Liebhaber, verstößt gegen alle moralischen Prinzipien, die Ihrem Verband am Herzen liegen“, heißt es in einem Brief an IIHF-Präsident Rene Fasel.